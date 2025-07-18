كاربوني ينتقل إلى جنوى على سبيل الإعارة بعد عودة قوية مع إنتر

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، انتقال موهبته الأرجنتينية الشابة فالنتين كاربوني إلى صفوف جنوى بعقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2025.

وجاء في البيان الرسمي للنادي: "يسر إنتر ميلان أن يؤكد انتقال فالنتين كاربوني إلى جنوى بعقد إعارة حتى نهاية الموسم، متمنين له التوفيق في هذه التجربة الجديدة".

ويبلغ كاربوني من العمر 20 عامًا، وكان قد انضم مطلع الموسم الماضي إلى مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة، لكن مسيرته توقفت بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما أدى إلى إنهاء إعارته مبكرًا في يناير 2025 وعودته إلى ميلانو لمواصلة التأهيل.

وعاد اللاعب الواعد إلى الأضواء خلال مشاركته مع إنتر في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدف الفوز الحاسم في شباك أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليقود الفريق لأول انتصار تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو، مما أعاد تسليط الأضواء على موهبته.

ويُعد كاربوني أحد أبرز المواهب الأرجنتينية الصاعدة، ونال إشادة مباشرة من ليونيل ميسي خلال معسكر المنتخب في توقف 2024، نظرًا لمهاراته الفنية العالية ورؤيته داخل الملعب.

وسبق للاعب أن شارك مع إنتر في 5 مباريات بالدوري الإيطالي، إلى جانب خوضه 31 مباراة مع مونزا خلال فترة إعارة سابقة، ما يؤكد امتلاكه خبرة جيدة رغم صغر سنه. انتقاله إلى جنوى يمثل فرصة جديدة لاستعادة مستواه وتأكيد أحقيته بالمكانة التي ينتظرها في النيراتزوري مستقبلاً.