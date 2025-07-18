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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوكاس فاسكيز يقترب من الكالتشيو بعد وداع ريال مدريد.. وميلان الأقرب لضمه

فاسكيز
فاسكيز
إسلام مقلد

بات الدوري الإيطالي على مشارف استقبال صفقة جديدة هذا الصيف، مع دخول النجم الإسباني لوكاس فاسكيز دائرة اهتمامات كبار الكالتشيو، بعد رحيله عن ريال مدريد رسميًا عقب انتهاء عقده، ليُصبح لاعبًا حرًا متاحًا بالمجان.

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، ودّع جماهير الميرنجي أمس الخميس، بعد مسيرة طويلة داخل جدران "سانتياجو برنابيو"، وسط ترقب لخطوته التالية على الساحة الأوروبية، خاصة مع تصاعد التكهنات حول انتقاله إلى إيطاليا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن يوفنتوس وميلان دخلا في سباق محتمل لضم فاسكيز، في ظل حاجة كلا الفريقين لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن ميلان يُبدي اهتمامًا أكبر، لا سيما بعد انتهاء عقد الظهير الإنجليزي كايل ووكر بنهاية الموسم الماضي.

ورغم أن فاسكيز لم يحسم بعد وجهته الجديدة، إلا أن اسمه بدأ يتردد بقوة داخل أروقة أكثر من نادٍ أوروبي، مما يُنذر بقرب حسم مستقبله في الأيام القليلة المقبلة.

الدوري الإيطالي لوكاس فاسكيز فاسكيز الكالتشيو ريال مدريد

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