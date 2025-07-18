وصول يوسف العربي إلى نانت يفتح باب الرحيل أمام مصطفى محمد

في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم ملامح مستقبل المهاجم المصري مصطفى محمد، أعلن نادي نانت الفرنسي رسميًا تعاقده مع المهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي، قادمًا من أبويل نيقوسيا القبرصي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الصفقة تعزز من احتمالية رحيل مصطفى محمد خلال الميركاتو، خاصة في ظل امتلاكه عدة عروض محلية من الأهلي والزمالك وبيراميدز، إلى جانب عروض خارجية لم يُفصح عنها حتى الآن.

وأوضح نانت في بيان رسمي أن التعاقد مع العربي يمتد لمدة عام حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي، مشيدًا بمسيرة اللاعب الذي وُلد في مدينة كان الفرنسية عام 1987، ويمتلك سجلًا تهديفيًا حافلًا يتجاوز 320 هدفًا خلال أكثر من 600 مباراة احترافية.

ويمثل تعاقد نانت مع العربي، الذي يتميز بسرعته وخبرته وقدرته على اقتناص الفرص، تحديًا مباشرًا لمكان مصطفى محمد في التشكيلة الأساسية للفريق، خاصة وأن إدارة النادي تبحث عن حلول هجومية حاسمة بعد موسم لم يكن الأفضل هجوميًا.

ويُذكر أن مصطفى محمد انضم إلى نانت في صيف 2022 قادمًا من جالاتا سراي التركي، وقدم مستويات جيدة، لكنه لم يضمن لنفسه مكانًا دائمًا في التشكيل الأساسي.

وكان يوسف العربي قد بدأ مسيرته الاحترافية في فرنسا، ثم انتقل إلى الهلال السعودي في 2011، قبل أن يعود إلى أوروبا من بوابة غرناطة الإسباني،

ويخوض بعدها تجارب ناجحة مع الدحيل القطري وأولمبياكوس اليوناني، حيث سجل 95 هدفًا مع كل نادٍ منهما، قبل خوض تجربة قصيرة في قبرص.

وفي تصريحات أولية له بعد التوقيع، قال العربي: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الدوري الفرنسي، إنه تحدٍّ حقيقي، واللعب لنادٍ كبير مثل نانت يزيد من الحافز. كنت أتابع الفريق وأدرك أنني أستطيع تقديم الكثير بفضل خبرتي".

ومع هذا التطور، يبقى الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام مصطفى محمد لاتخاذ قراره الحاسم في الأسابيع المقبلة، وسط ترقب من الأندية المحلية والعربية التي تسعى لاستقطابه، في حال تأكد خروجه من حسابات نانت خلال الموسم الجديد.