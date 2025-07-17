أمير هشام: الزمالك يرغب في إعادة مصطفى محمد بأعلى راتب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك لن يقبل عودة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي إلى أي نادٍ داخل مصر، وهناك قناعة بانتماء اللاعب ورغبته الأكيدة في العودة للأبيض.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: طبقًا لمصادر داخل نادي الزمالك، تم التواصل مع مصطفى محمد، وتم إبلاغه بأنه سوف يتم دفع راتبه المطلوب الذي يتم عرضه عليه من أي نادٍ آخر، في مقابل العودة لناديه وبيته الذي تربي بين جدرانه.

وأضاف: قد يتكفل ممدوح عباس أو أي شخص آخر وقتها براتب مصطفى محمد، واللاعب أيضا قام بالرد على مسئولي الزمالك بأنه يريد البقاء في أوروبا كما سبق ورد على عرض الأهلي.

وتابع: مصطفى محمد يريد استكمال مسيرته في أوروبا، وهناك رغبة داخل النادي في اعادته حال قرر العودة لمصر.