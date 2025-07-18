مصطفي محمد على رأس قائمة نانت لمواجهة جانجو الودية

تواجد اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد، نجم فريق نانت الفرنسي، على رأس قائمة فريقه، لمواجهة جانجو الودية، ضمن استعدادات الفريق، لمنافسات الموسم المقبل 2025-2026.

ويستعد المهاجم المصري مصطفى محمد، لقيادة فريق نانت، في مواجهة جانجو الودية، والتي تعد الثانية للفريق الفرنسي، خلال المعسكر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة نانت ضد جانجو الودية، مساء غد السبت الموافق 19 يوليو الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وضم المدرب لويس كاسترو، المدير الفني لنادي نـانـت، 23 لاعبًا في قائمة الفريق، التي تخوض هذه المواجهة، على رأسهم المهاجم مصطفى محمد.

تجدر الإشارة، إلى أن مصطفى محمد، قاد فريق نانت للفوز على فريق استاد لافالوا بنتيجة 2-0، سجلهما اللاعب المصري، في الودية الأولى التي أقيمت يوم السبت الماضي.