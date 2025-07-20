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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبلغ أقل.. ناقد رياضي يكشف تفاصيل جديدة بشأن رحيل وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي رحيل وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي، عن القلعة الحمراء.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردري: "الأهلي يرضخ لطلبات وسام أبو علي ويوافق علي رحيله بمبلغ أقل من اللي بيتقال".

وأضاف : "وبالمناسبة صعب جدا او أشبه بالمستحيل الأهلي يعوضه".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة بشأن موقف وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي، النهائي، بشأن الرحيل عن القلعة الحمراء.


وكتب شوبير عبر حسابه على موقع فيسبوك: "اللمسات الأخيرة في صفقة وسام أبوعلي، وتحقيق طلبات النادي الأهلي".

أكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، انتهاء النادي الأهلى من الاتفاق مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي بشأن انتقال وسام أبو علي، مقابل ٧.٥ مليون دولار يحصل عليهم الأهلي على قسطين.


وأكد المصدر أن تفاصيل انتقال اللاعب الفلسطيني، ستكون عبارة عن ٥.٥ مليون دولار دفعة أولى و ٢ مليون دولار في شهر يناير مع وجود بند إعادة بيع ١٥٪ .

رحيل وسام أبوعلي الأهلي عمرو الدردير نادي كولومبوس كرو الأمريكي

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