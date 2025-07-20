نجم الزمالك: لو أنا مسئول في الأهلي.. ده قراري في أزمة وسام أبو علي

أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي هو صاحب الحق الكامل في تحديد مصير وسام أبو علي، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد ممتد لمدة 4 مواسم.

وقال القباني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر: "الأهلي هو اللي تعاقد مع وسام، ونجمه، ومن الطبيعي أنه يتمسك بيه إذا كان الفريق محتاجه، لو أنا صاحب القرار، مش هبيعه دلوقتي".

وحذّر القباني اللاعب من الدخول في أزمات مع النادي في هذا التوقيت، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات قد تضر بمستواه وتقلل من فرص احترافه مستقبلًا، في وقت قد يخسر فيه الأهلي ماديًا حال عدم البيع، لكنه سيحافظ على عنصر فني مهم.

وأضاف: "في وسط الأزمة، طبيعي الجمهور يغضب، لكن كان لازم وسام يتعامل باحترافية، يلتزم بالتدريبات والقياسات ويحافظ على مستواه".