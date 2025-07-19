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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة جديدة بشأن وسام أبو علي ..تفاصيل

وسام ابو علي
وسام ابو علي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن مصير اللاعب وسام أبو علي مهاجم الأهلي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر في الأهلي: هناك موافقة مبدئية على رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس بعدما وافق النادي الأمريكي على تعديل العرض المادي ليصل إلى 8 ملايين دولار بخلاف الامتيازات .. الأهلي لن يعلن رحيل وسام قبل حسم التعاقد مع بديل قوي وأبرز المرشحين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. ريبيرو طلب ضم مهاجم أجنبي وليس محلي والنادي يدرس قراره في ظل اكتمال قائمة الأجانب بالفريق حاليا".

وصلت أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مع إدارة النادي الأهلي لمرحلة معقدة خاصة عقب تمسك اللاعب بالرحيل   خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بينما يصر النادي على بقاء اللاعب حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2029.

وبدأت  الأزمة عقب تألق وسام أبو علي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل ثلاثة أهداف أمام بورتو البرتغالي، ما فتح له أبواب الاحتراف الخارجي.

ومع انتهاء البطولة بدات العروض تنهال علي اللاعب ، لكن إدارة الأهلي لم تتلقَّ سوى عرضين رسميين: الأول من الوصل الإماراتي، وبدأ بقيمة 2.5 مليون دولار، قبل أن يرتفع إلى 6 ملايين مع نسبة 20% من أي بيع مستقبلي، إلا أن العرض قوبل بالرفض بدعوى عدم توافقه مع قيمة اللاعب السوقية.

والعرض الثاني، جاء من كولومبوس كرو الأمريكي، وبلغ 6 ملايين دولار (5.25 مليون نقدًا، و750 ألفًا كحوافز)، بالإضافة إلى 10% من عائد البيع المستقبلي. ورغم جدية العرض، أصر الأهلي على مبلغ لا يقل عن 9.5 مليون دولار، مع 2.5 مليون دولار كحوافز إضافية.

ورد وسام أبو علي علي رفض الاهلي رحيله بالغياب عن الحضور لجلسة القياسات البدنية المقررة ضمن بداية برنامج الإعداد للموسم الجديد، مبررًا غيابه بإصابته في العضلة الخلفية منذ مباراة بورتو.

وسام أبو علي الاهلي احمد حسن

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