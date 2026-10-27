سمسم شهاب يطرح “زماننا لسه بخير”

طرح المطرب سمسم شهاب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أحدث أغانيه بعنوان "زماننا لسه بخير"، من كلمات الشاعر صلاح مندي، ألحان سمسم شهاب، توزيع أشرف البرنس، إخراج محمد عطية.

سمسم شهاب

ويقدم سمسم من خلال هذا العمل وجبة فنية دسمه تعيد إلى الأذهان المبادئ والقيم الإنسانية الراسخة، لتخرج لنا في قالب غنائي درامي اجتماعي شعبي يجمع ما بين الشجن والنصيحة والحكمة.

تدور الفكرة الأساسية للأغنية حول مفهوم "إبن الاصول" المحافظ على العيش والملح الذي يعرف حدوده ويصون البيوت الصادق والواضح الرافض للنفاق وتعدد الوجوه.

وتبرز الأغنية أهمية الصديق الحقيقي الذي يكون في الصفوف الأولى وقت الضيق لعمل الخير والمعروف، منتقدا فيها أولئك الزائفين المعيوبين، راصدا لبعض المظاهر السلبية في المجتمع، للخروج بنتيجة نهائية مؤكدة وهي القاعدة الأزلية "ما يصح إلا الصحيح"، وباعثا عبرها رسالة تفاؤل بأن أهل الأصول ألوف و"زمننا لسه بخير".