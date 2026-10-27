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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بتهنئة حارة.. منى زكي تُسقط شائعات الخلاف مع ياسمين عبد العزيز بعد ثلاثية “The Best”

مني ذكي
مني ذكي
باسنتي ناجي

في لفتة طيبة، حرصت منى زكي على تهنئة ياسمين عبد العزيز بمناسبة حصدها 3 جوائز عن مسلسلها وفيلمها الأخيرين في حفل "The Best 2026" السنوي الذي استضافه سفح الأهرامات مساء أمس.

مني ذكي 

وعبر حساباتها الرسمية، شاركت منى زكي جمهورها صورة من تكريم ياسمين عبد العزيز، مرفقة بعبارات التهنئة.

وبهذه الخطوة، وضعت منى زكي حداً نهائياً لجميع الشائعات والأخبار المتداولة مؤخراً حول وجود خلافات بينهما، ليؤكد النجمتان مجدداً على متانة الصداقة والتقدير المتبادل الذي يجمع بينهما بعيداً عن أي شائعات، خاصة بعد أن بادرت ياسمين بنفي الشائعات في تصريحات على السجادة الحمراء للحفل، وهو ما ردت عليه منى اليوم بتوجيه التهنئة لها.

مني ذكي نجوم الفن الفنانة مني ذكي ياسمين عبد العزيز

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