حفلات الموسيقى العربية.. التونسية يسرا محنوش ومحمد شاهين على المسرح الكبير.. وعلى الحجار فى أوبرا الإسكندرية

تتابع فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 34 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديره المايسترو الدكتور محمد الموجى والمهداه إلى اسم أمير الغناء العربى هانى شاكر، حيث تقام ثلاث حفلات فى الثامنة مساء الخميس 29 أكتوبر بالقاهرة والإسكندرية .

فعلى المسرح الكبير وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى، تقدم النجمة التونسية يسرا محنوش، سهرة طربية مميزة، يسبقها فاصل غنائى للفنان محمد شاهين، بمشاركة نجوم الأوبرا نهاد فتحى، أحمد سعيد، حسام حسنى إلى جانب عازف القانون الدكتور جمال عبد المنعم،

يخرج الحفل مهدى السيد ويبدأ بفيلم تسجيلى عن الموسيقار منير مراد بعنوان "صانع الموسيقى المرحة" من إعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف فنى سامر ماضى، ومونتاج مصطفى أحمد ومحمد مصطفى.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة جامعة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد يحيى حفلا يحتفى بالمواهب الشابة نورا حسنى، ايمن عبد المعطى، ضحى عبد الملك، ياسر محمود، جنة أيمن، بسمة أمين، فرح محمد ويبرز دور الفرق الجامعية فى الحفاظ على الإرث الموسيقى والغنائى .

وتمتد الفعاليات إلى مدينة الثغر حيث يختتم النجم على الحجار وفرقته الفعاليات على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بحفل يضم نماذج من تجربته الغنائية الفريدة والممتدة عبر عقود .