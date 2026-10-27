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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موسم الرياض يستعد لاستضافة جوائز إيفي بمشاركة أكثر من 1000 متخصص

المستشار: تركى الشيخ
المستشار: تركى الشيخ
نورهان عادل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعداد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة حفل جوائز إيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Effie Awards) في نسختها السابعة عشرة، يوم 26 نوفمبر 2026، تحت مظلة موسم الرياض.

ومن المقرر أن يشهد الحدث تكريم الحملات التسويقية الأكثر تأثيرًا وتميزًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرًا للأفكار الإبداعية والاستراتيجيات التسويقية التي نجحت في تحقيق نتائج ملموسة وإحداث تأثير في الأسواق.

وتجمع النسخة الجديدة أكثر من 1000 متخصص في قطاعي التسويق والاتصال، إلى جانب نخبة من قادة الصناعة وممثلي العلامات التجارية والوكالات الإعلانية، في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع على المستوى الإقليمي.

وتُعد جوائز إيفي من الجوائز المتخصصة في تقييم فعالية الحملات التسويقية، إذ تركز على قياس النتائج والأثر الذي تحققه الحملات، إلى جانب الإبداع والابتكار في تنفيذ الأفكار التسويقية.

ومن المقرر إقامة حفل جوائز إيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 في الرياض يوم 26 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض، في خطوة تعكس استضافة العاصمة السعودية للفعاليات الإقليمية المتخصصة في مجالات التسويق والإعلان والاتصال.

تركي آل الشيخ فيسبوك السعودية الرياض موسم الرياض

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