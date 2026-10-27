حسام الخولي: الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحرص على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة"، أن الأوضاع العالمية المضطربة أثارت مخاوف لدى المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية، إلا أن الدولة تعمل على ضمان توافر احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية.

تخفيف الأعباء المعيشية

وتابع أن الدولة تبذل جهودًا لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، من خلال التوسع في إقامة المنافذ التي تتيح بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.