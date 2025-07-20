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«الغندور» يُثير الجدل بشأن وسام أبوعلي: هيتباع بثمن أقل والأهلي هيدفع 20% للنادي السويدي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الغندور» يُثير الجدل بشأن وسام أبوعلي: هيتباع بثمن أقل والأهلي هيدفع 20% للنادي السويدي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل مثيرة بشأن رحيل اللاعب وسام أبو علي عن النادي الأهلي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للأسف وسام تمرد وهيتم بيعه بثمن أقل من طلبات الأهلي وكمان الأهلي هيدفع 20 في المية للنادي السويدي من مجمل بيعه".

وكان قد كتب الناقد الرياضي عمرو الدردير: "الأهلي يرضخ لطلبات وسام أبو علي ويوافق علي رحيله بمبلغ أقل من اللي بيتقال".

وأضاف: "وبالمناسبة صعب جدا او أشبه بالمستحيل الأهلي يعوضه".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة بشأن موقف وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي، النهائي، بشأن الرحيل عن القلعة الحمراء.


وكتب شوبير عبر حسابه على موقع فيسبوك: "اللمسات الأخيرة في صفقة وسام أبوعلي، وتحقيق طلبات النادي الأهلي".

وأكد مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، انتهاء النادي الأهلى من الاتفاق مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي بشأن انتقال وسام أبو علي، مقابل 7.5 مليون دولار يحصل عليهم الأهلي على قسطين.


وأكد المصدر أن تفاصيل انتقال اللاعب الفلسطيني، ستكون عبارة عن 5.5 مليون دولار دفعة أولى و 2 مليون دولار في شهر يناير مع وجود بند إعادة بيع 15% .

الإعلامي خالد الغندور وسام أبو علي الأهلي نادي كولومبوس كرو الأمريكي نادي السويدي رحيل اللاعب وسام أبو علي

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