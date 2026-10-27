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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير بالأمن الدولي: مصر ستدعم دفاعات السعودية وترد مباشرة حال استهداف أراضيها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن الدولي والإقليمي، أن مصر ستتحرك عبر مسارات متعددة لدعم المملكة العربية السعودية وتعزيز دفاعاتها، حال طلب الرياض ذلك، مشددًا على أن استهداف الأراضي المصرية أو القوات المصرية أو المصالح الحيوية، وفي مقدمتها قناة السويس، سيغير طبيعة التعامل مع التهديدات الحوثية، وينقل التحرك من دعم الردع إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

تهديد المصالح المصرية ينقل المواجهة إلى مسار عسكري مباشر

وقال الشحات، خلال مداخلة مع قناة «العربية»، إن الحديث عن التحركات المصرية المحتملة يجب أن يسبقه التحقق من صحة التصريحات المتداولة بشأن طلب تعزيز الدفاعات السعودية، موضحًا أن هذه التصريحات لم تصدر، بحسب ما أشار إليه، في إطار رسمي، مع وجود معلومات تفيد بأن الحساب الذي نُشرت عليه مغلق منذ شهور.

وأضاف أنه في حال التأكد من صدور تصريحات رسمية بهذا الشأن، فإن الدولة المصرية ستؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وستوجه رسائل دعم مباشرة لها، مع الاستعداد للتعامل مع طلب تعزيز الدفاعات السعودية داخل أراضي المملكة.

وأشار إلى أن مصر ترفض أن تؤثر التهديدات أو محاولات الابتزاز في قراراتها المتعلقة بدعم السعودية، مؤكدًا أن التحرك المصري في هذا الإطار سيظل دفاعيًا، ما دام الأمر مرتبطًا بتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة ومواجهة التهديدات التي تستهدفها.

استهداف قناة السويس يغير طبيعة الرد المصري

وأوضح الشحات أن طبيعة التحرك ستختلف إذا تطورت المعادلة إلى استهداف الدولة المصرية أو القوات المصرية الموجودة، حال مشاركتها بالتنسيق مع الجانب السعودي، لافتًا إلى أن طبيعة الرد ستتحدد وفقًا لحجم التهديد ونوع الهدف الذي جرى استهدافه، في إطار رد فعل متوازن يتناسب مع تطورات الموقف.

وأضاف أن التنسيق مع المملكة العربية السعودية سيستمر لتعزيز قدراتها الدفاعية، مع إمكانية المشاركة في بعض العمليات إذا تعرضت الدولة المصرية أو قواتها للتهديد.

وشدد على أن التلويح باستهداف قناة السويس أو أي من الأهداف الحيوية داخل مصر سيمثل انتقالًا إلى مسار عدائي مباشر ضد الدولة المصرية، وهو ما قد يدفع القاهرة إلى تغيير طبيعة تحركها العسكري، من دعم الردع وتعزيز القدرات الدفاعية السعودية إلى التحرك المباشر تجاه جماعة الحوثيين.

ولفت إلى أن التعامل مع هذا السيناريو قد يتخذ طابعًا إقليميًا، من خلال تحفيز دول أخرى على المشاركة في مواجهة التهديدات، باعتبار أن استهداف المصالح المصرية والسعودية قد يتجاوز حدود البلدين، ويمثل تهديدًا أوسع لأمن المنطقة.

مصر تفضل احتواء التصعيد وتفعيل التنسيق الإقليمي

وأشار الشحات إلى أن مصر عضو رئيسي في التحالف الداعم للشرعية في اليمن منذ عام 2015، وتشارك بأشكال مختلفة في إطار هذا التحالف، فضلًا عن وجود تنسيق مع جهات استخباراتية وغيرها، معتبرًا أن تعزيز هذا التنسيق والتحرك في إطار مواجهة التهديدات الحوثية لن يكون أمرًا صعبًا.

وأوضح أن صدور رسائل ردع عربية واسعة، تستهدف الحد من التهديدات الحوثية وتقليص قدرتها على تهديد دول المنطقة، يمثل أحد المسارات الممكنة للتعامل مع التطورات.

وفي المقابل، أكد أن الدولة المصرية تضع سيناريو التصعيد العسكري المباشر ضمن الاحتمالات، لكنه يظل مستبعدًا في المدى القريب، في ظل تحرك القاهرة وفق منهجية سياسية تستهدف احتواء الموقف والحيلولة دون وصوله إلى هذه المرحلة.

واختتم الشحات بالتأكيد أن مصر ستوجه رسالة دعم وتضامن مباشرة إلى المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن التهديدات لن تثني القاهرة عن دعم الرياض حال طلبت المملكة ذلك.

مصر والسعودية التهديدات الحوثية أمن البحر الأحمر قناة السويس

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