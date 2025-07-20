ريبيرو يجتمع بجهازه المعاون خلال معسكر الأهلي في تونس

عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مهما مع الطاقم المعاون له، على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

ناقش المدير الفني مع الجهاز المعاون مستجدات البرنامج التدريبي الخاص بفترة المعسكر، والمباريات الودية التي يخوضها الفريق في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.



وخاض الفريق مرانا قويا ظهر اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة بمدينة طبرقة، حيث اشتمل على العديد من الفقرات البدنية والجوانب الخططية المتنوعة.



كان الجهاز الفني قد قام برفع الحمل البدني للاعبين خلال المران الأخير أمس السبت، حيث تدرب الفريق على فترتين صباحا ومساءً في ضوء البرنامج الخاص بفترة الإعداد.

