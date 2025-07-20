وسام أبو علي يقتحم قائمة أغلى الصفقات المباعة في تاريخ الأهلي

اقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة بيع وسام أبو علي لـ فريق كولومبوس الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واتفق الأهلي بشكل مبدأي على بيع وسام أبو علي بـ 7.5 مليون دولار بجانب بعض المتغيرات التي تصل قيمتها لمليوني دولار بواقع مليون دولار حال تسجيل 10 أهداف ومليون أخرى حال سجل أكثر من 15 هدف.

ولن يستفيد الأهلي بالـ 7.5 مليون دولار ككل حيث ستخرج نسبة 10% لنادي سيريس السويدي وهى نسبة إعادة البيع المتفق عليها عندما قام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب.

ويحصل النادي السويدي على نسبة 10% من مكسب الأهلي في صفقة وسام أبو علي حيث قام بشرائه بـ 2 مليون دولار والآن يبيعه بـ 7.5 مليون دولار وبالتالي مكسب الأهلي 5.5 مليون دولار.

وبالتالي فإن النادي السويدي سيحصل علي 550 ألف دولار من صفقة بيع اللاعب ويصبح صافي أرباح الأهلي يقترب من 5 مليون دولار بشكل مبدئي.

قائمة أغلى صفقات بيع في تاريخ الأهلي

يتصدر قائمة الأغلى في تاريخ النادي الأهلي حتى الان " قبل إتمام صفقة بيع وسام أبو علي بشكل رسمي" هو ماليك إيفونا الذي انتقل للدوري الصيني في صفقة وصلت قيمتها لـ 8 مليون يورو.

وجاءت صفقة انتقال رمضان صبحي في المركز الثاني - حتى الان - حينما انتقل للاحتراف في نادي ستوك سيتي الإنجليزي بقيمة 5 مليون يورو

وفي المركز الثالث تواجد أحمد حجازي الذي خرج من الأهلي للإحتراف في نادي وست بروميتش الإنجليزي ووصلت قيمة الصفقة لـ 5 ملايين دولار

وجاء انتقال محمد عبدالمنعم لنيس الفرنسي في المركز الرابع بـ 4.2 مليون يورو وخامسا تريزيجيه لـ نادي أندرلخت البلجيكي ب2.3 مليون دولار