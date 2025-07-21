ليس ميسي.. ياسر إبراهيم يكشف عن أخطر خصم واجهه

كشف ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، عن أخطر الخصوم الذي سبق ولعب أمامهم رفقة النادي في البطولات المختلفة.





وسبق ولعب الأهلي مباريات قوية في بطولة كأس العالم للأندية ومنها مواجهة بايرن ميونخ الألماني، وريال مدريد الإسباني، وإنتر ميامي الأمريكي الذي يقوده ليونيل ميسي.



وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي على هامش المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في تونس: “من أخطر المهاجمين الذين قابلتهم في حياتي ليفاندوفسكي مهاجم البايرن”، متجاهلًا ليونيل ميسي الذي سبق وواجه في المباراة الإفتتاحية بكأس العالم للأندية 2025، بالإضافة للفرنسي كريم بنزيما الذي لعب أمامه أثناء مباراة المارد الأحمر مع ريال مدريد في كأس العالم 2023.



وأوضح إبراهيم خلال لقائه أن من أفضل اللاعبين ومثله الأعلى عالميًا اللاعب الإسباني سيرجيو راموس.