تامر أمين: مجلس إدارة النادي الأهلي أدار ملف بيع وسام أبو علي باحترافية

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الأهلي قرر أن ينفذ التعاقد لبيع وسام أبو علي إلى نادي كولمبس الأمريكي بمبلغ 7.5 مليون دولار، إضافة إلى مميزات إضافية بقيمة 1.5 مليون دولار.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، عبر فضائية “النهار”، أن مجلس إدارة النادي الأهلي أدار ملف بيع وسام أبو علي بأحترافية، وفرض شروطه خاصة أن اللاعب كان على ذمة الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن مجلس إدارة الأهلي انتصر بأمتياز في صفقة بيع وسام أبو علي، وكانت معركة قانونية إدارية واحترافية قام بها النادي الأهلي.

وأشار تامر أمين إلى أن “اللي عايز يمشي يمشي الأهلي مبيوقفش على حد”.