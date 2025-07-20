محمد عبد الجليل : أرفض المزايدات في أزمة وسام أبو علي

تحدث محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، عن أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإصراره على الرحيل من المارد الأحمر.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي بيعمل من الفسيخ شربات، واي لاعب بيجيب جولين مع الأهلي بيروح لحتة تانية، ولكن وسام ابو علي مهاجم مميز، وانا مش عارف اتعاطف معاه ولا لا.

وأضاف: حتة انه فلسطيني هي ما اثارت تعاطف الجماهير الاهلاوية، على الرغم من انه لا يوجد فارق عن ازارو او فلافيو، ووسام أبو علي لا يعلم أي شيء عن غزة ولا احب المزايدات عن حبنا لفلسطين

وتابع: الأهلي لابد ان يطوي صفحة وسام أبو علي بشكل نهائي، والأهلي نادي كبير وهيعمل 30 من وسام ابو علي، ووسام تألق بشكل لافت في كأس العالم للأندية وهي السبب في هذا العرض ولكن على الأهلي ان يغلق هذه الصفحة.