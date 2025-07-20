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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الأهلي سيتعاقد مع مهاجم سوبر في يناير المقبل

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأهلي سيعلن عن رحيل وسام أبو علي الإثنين، والاتفاق حول انتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي انتهى.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الاثنين المقبل توقيع العقود الرسمي بين الأهلي وكولومبوس الأمريكي لانتقال وسام ابو علي

وأضاف: وسام أبو علي سيرحل مقابل 7 مليون دولار + 2.5 مليون دولار حوافز ومكافآت كأعلى لاعب يتم بيعه في الدوري المصري، وعلى الأهلي ان يبحث عن بديل بنفس قوة وسام أبو علي، لأن الأهلي حاليا اصبح يمتلك لااعبين مميزين وسيأتيهم عروضا مالية اكبر مما يحصلون عليها مع الأحمر.

وأردف: الراتب الكبير لوسام ابو علي وراء اصراره على الرحيل، فوسام ابو علي سيحصل  4 مليون دولار مع فريق كولومبوس الأمريكي، وما فعله وسام ابو علي غير مقبول بسبب ارتباطه بعقد ممتد مع الأهلي ولكنه مفهوم ، ووسام نجح نجاح كبير مع الأهلي، والأهلي حقق ما أراد من بيع وسام أبو علي.

وواصل: القرار الأقرب في النادي الأهلي عدم انتداب مهاجم بديل لوسام أبو علي حتى شهر يناير المقبل من اجل ضم مهاجم سوبر  بسبب ضيق الوقت وقرب بداية الدوري المصري وغلق باب القيد

الاهلي النادي الاهلي مهاجم

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