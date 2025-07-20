خالد الغندور: الناس بتتكلم عن زيزو ونسيت كارثة رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش

علّق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار حول احتمالية رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، مُقارنًا ذلك برحيل عدد من لاعبي الأهلي مجانًا، دون أن يلقى الأمر نفس التفاعل أو الاهتمام من الجماهير والإعلام.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:"الناس بتتكلم على رحيل زيزو ببلاش ودي كارثة، لكن مفيش حد بيتكلم على رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش: كابتن الفريق رامي ربيعة، والقلب النابض أكرم توفيق، وحارس المستقبل حمزة علاء، وكل ده بسبب الفلوس الأكتر أو عدم اللعب!".



وأشار الغندور إلى أن اللاعبين الثلاثة رحلوا عن القلعة الحمراء لأسباب مالية أو فنية، حيث فضّل أكرم توفيق ورامي ربيعة الانتقال لأندية أخرى بسبب العروض الأعلى، بينما قرر حمزة علاء خوض تجربة احتراف أوروبي في دوري الدرجة الثانية بالبرتغال، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الأول.

وكان قد وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة، قبل بداية استعداداته مع الفريق، لانطلاق الموسم الجديد.



ونشر زيزو عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة بقميص الأهلي، تحت تعليق: "إنهم يسخرون مما يخشونه وينتقدون ما لا يستطيعون الوصول إليه".

تجدر الإشارة إلى أن زيزو كان قد انضم إلى صفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الجارية، قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده.

ويخوض الأهلي معسكرًا استعداديًا في تونس، قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي ينافس فيه محليًا وقاريًا.