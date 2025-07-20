وائل القباني: زيزو مش الأعلى فنيًا.. والأرقام اللي خدها هتولع غرفة ملابس الأهلي

انتقد وائل القباني القيمة المالية المتداولة لصفقة وسام أبو علي، مؤكدًا أن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول خاصة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح القباني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر: "وسام ما ظهرش بشكل قوي في المونديال، رغم إن الأهلي ما لعبش ضد فرق مرعبة.. فليه الرقم الكبير؟ أعلى راتب في مصر مش بيعدي 15 مليونا، ومش منطقي المبالغة دي".

وأكد القباني أن التعاقد مع زيزو بتلك الأرقام افتعل نوعاً من التوتر داخل غرفة الملابس.

وأضاف: "زيزو مش الأفضل حاليًا في الأهلي.. تريزيجيه، إمام عاشور، ومروان عطية متفوقين، والفوارق دي بين اللاعبين هتأثر على الأجواء".

واختتم: "غياب إمام مأثر على الفريق، وهو هداف الدوري، لكن في كأس العالم كان في أنانية من اللاعيبة، كل واحد بيلعب لنفسه، ودي مش شخصية الأهلي المعتادة".