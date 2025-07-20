طارق السعيد: زيزو مش محمد صلاح.. وأغلى لاعب بمصر لايستحق أكثر من 6 ملايين جنيه

تحدّث طارق السعيد نجم مصر والزمالك والأهلي السابق، عن تضخم أسعار اللاعبين في الدوري المصري.



وقال طارق السعيد خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر: "زيزو لاعب مميز لكن مش محمد صلاح اللي قفل اللعبة.. أغلى لاعب في مصر لا يتخطى 5 أو 6 ملايين، واللي بنشوفه دلوقتي تهريج".

واستكمل: "احنا في مصر مستوانا متقارب.. مفيش فروقات كبيرة زي أوروبا، وزيزو مش أبوتريكة ولا حسام حسن.. الأرقام دي مش منطقية."

وأشار السعيد إلى أن تألق لاعبين مثل عبد الله السعيد وشيكابالا في الملاعب حتى سن الـ40 يؤكد أن الكرة المصرية مش بتفرز نجوم كتير حاليًا، ومفيش جيل جديد قادر يسد مكان الكبار بسهولة.