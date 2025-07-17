أحسن حد يعوض زيزو.. طارق يحيى يتغنى بـ أحمد عبد القادر

أشاد طارق يحيى نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، سابقا، بإمكانيات اللاعب أحمد عبدالقادر نجم الأهلي، بالتزامن مع ارتباط اللاعب بالرحيل للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال يحيى خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “النهار”: “بتمنى انضمام عبدالقادر لنادي الزمالك طبعا، وهو أحسن حد يعوض رحيل زيزو، لأنهم نفس المركز”، مشيرا: "قدرات عبدالقادر مميزة جدا، ومن اللاعيبة اللي تقدر تقلب الماتش لصالحك".

واستكمل: "بناشد الزمالك سرعة التحرك من أجل ضم اللاعب، وإيه المشكلة لما الزمالك يتفاوض مع الأهلي بشأن بيع اللاعب؟".