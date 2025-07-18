رد صادم من سيد عبد الحفيظ على طلب إمام عاشور المساواة مع زيزو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، بالنادي الأهلي، إن فكرة مساواة إمام عاشور بـ زيزو في قيمة الراتب، ترجع إلى المردود الفني الذي يقدمه اللاعب.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: "فكرة إن إمام عاشور يطلب المساواة مع زيزو ترجع إلى مردود اللاعب الفني وقدراته، وتقييم المختصين".

وأضاف: "ثانيًا احتياج النادي للاعب والسعر المناسب في وقتها، ولو هيمدد دي حاجه تانية خالص".

وتابع: “تمديد اللاعب ساعات بيبقى احتياج وساعات بيبقى هدية، والأمر لو في حاجه لا تناسبني؛ لا أوافق، وأبقى غلس جدًا، وأضمن حقوق النادي، واللي عاوز يقعد يقعد واللي مش عاوز خلاص”.

جاء ذلك في ظل الأنباء التي انتشرت عن مطالبة إمام عاشور إدارة النادي الأهلي، بمساواته مع زيزو في قيمة الراتب.