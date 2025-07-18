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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور: النجاح لا يتوقف هنا

عاشور
عاشور
منار نور

وجه إمام عاشور لاعب الأهلي رسالة الي جمهور بعد مرور عامين من الانضمام إلى صفوف الفريق.

كتب عاشور عبر حسابه الشخصي انسجرام: "النجاح لا يتوقف هنا بعد مرور عامين، بل ينمو من هنا".

وفي سياق، آخر أكد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على تقدير دور وخدمات إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول، واعتزام النادي لتمديد تواجد اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء.

وتابع محمد يوسف خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “الأهلي”: “أنا كلمت إمام وقعدت معاه من فترة، وبلغته إننا هنمدد عقده، وخلال الأيام اللي جاية هنحسم الأمر بشكل نهائي، ومفيش مشكلة في النقطة دي”.

واستكمل: “الأهلي دايما مش بيتأخر عن أولاده، وعلشان كدة قمت بالمبادرة دي، لأن إمام واحد من اللاعيبة المميزة اللي بتخدم الفريق، وبيخلي ليها وزن في الثلث الهجومي”.

امام عاشور الاهلي انتقال امام عاشور للأهلي

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