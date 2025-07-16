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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم صلاح: زيزو كانت رغبته الرحيل عن الزمالك.. وانتقاله للأهلي صدمني

زيزو
زيزو
القسم الرياضي

عبّر إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، عن صدمته من انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يتوقع إتمام هذه الصفقة على الإطلاق.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "لم أصدق انتقال زيزو للأهلي حتى تم الإعلان الرسمي، لأنه بالنسبة لي كان أسطورة زملكاوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف: "زيزو موهبة لا تتكرر سوى كل 20 عامًا، وكان لاعبًا محترفًا للغاية داخل الزمالك، لم يبخل بقطرة عرق على الفريق، وكان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والعطاء".

وتابع: "مسؤولو الزمالك كانوا يرغبون في استمراره، لكن زيزو كانت لديه رغبة واضحة في الرحيل، ولو كان يريد البقاء لفعل ذلك، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى".

وأردف: "ملف زيزو تمّت إدارته بشكل خاطئ من جميع الأطراف، لكن في النهاية اللاعب اختار العرض المالي المغري من الأهلي، وكانت الناحية المادية هي الحاسمة في قراره".

إبراهيم صلاح زيزو أحمد سيد زيزو الأهلي الزمالك

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