الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ "مجلة الأهلي"

قرر الأعلى للإعلام استدعاء الممثل القانوني لـ “مجلة الأهلي”بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

و قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، الآتي:



- استدعاء الممثل القانوني لـ «مجلة الأهلي»، بشأن عنوان المقال المنشور بالعدد رقم 2845 الصادر بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٥، وما يحمله من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.. ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص كاتب المقال الأستاذ/ حامد عز الدين، عضو النقابة.

- استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الأستاذ/ محمد الجبالي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته الحلقة المذاعة بتاريخ 6 يوليو الجاري من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.. ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص صانع المحتوى الأستاذ/ محمد الجبالي، عضو النقابة.