ياسر إبراهيم يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي

علق ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طريقة تجديد عقده مع النادي خلال الفترة الماضية.





وتتواجد بعثة النادي الأهلي حاليًا في تونس، لخوض المعسكر الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.



وقال ياسر إبراهيم في حوار مع قناة “النادي الأهلي”: "مينفعش النادي الأهلي يطلبك وتقوله لأ، أكيد بتفكر في حياتك ومستقبلك بس بلاقي الأهلي مقدرني فـ خلاص تمام والموضوع بيخلص في قعدة".



وتابع: “مادام أنا مرتاح هنا خلاص، أنا كنت فري مرتين ومكانتش باخد أي وقت في التجديد رغم أن أندية كتير بتبقى بتتكلم معايا بس مبأخدش أي وقت في التفكير، دا النادي الأهلي يعني”