محمد الشناوي: معسكر الأهلي في تونس يسير بنجاح وهدفنا جميع البطولات

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية يسير بصورة مميزة، وسط أجواء مثالية من التركيز والانضباط.

وأشار الشناوي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي للفريق إلى أن اختيار مكان المعسكر جاء موفقًا، حيث يوفر البيئة المناسبة من هدوء وتركيز، وهو ما يساعد اللاعبين على الاستفادة القصوى من كل لحظة خلال هذه المرحلة التحضيرية المهمة.





تركيز بدني وفني بقيادة الجهاز الجديد





أوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الجديد يولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب البدنية، وهو ما يعد أمرًا طبيعيًا في بداية الإعداد، إلى جانب تركيز واضح على الجانب الخططي والفني. وأضاف أن المدرب الجديد لديه رؤيته الخاصة، ويعمل على تنفيذ أفكاره الفنية، ليس فقط على مستوى اللاعبين، ولكن أيضًا في تدريبات حراس المرمى التي تشهد استخدام تقنيات حديثة ومتطورة، تعكس جدية التحضير للموسم المقبل.





هدفنا الفوز بكل الألقاب





وأشار الشناوي إلى أن طموح الفريق في الموسم الجديد هو التتويج بجميع البطولات، مشددًا على أن الأهلي دائمًا ما يدخل أي منافسة بهدف الفوز، مؤكدًا: “الأهلي دائمًا بمن حضر”. كما شدد على أن الجميع داخل الفريق يدرك حجم المسؤولية، ويعمل بروح واحدة من أجل تحقيق تطلعات الجماهير.





رسالة إلى الجماهير





واختتم الشناوي تصريحاته برسالة خاصة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يمثل قوة كبيرة للفريق، وأن اللاعبين سيقاتلون من أجل إسعادهم، داعيًا إياهم لمواصلة مساندتهم للفريق في كل التحديات المقبلة.



