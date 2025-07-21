مشادة بين ياسر إبراهيم وميسي في كأس العالم للأندية.. التفاصيل الكاملة

تحدث ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عن كواليس المواجهة الحماسية التي جمعت فريقه بإنتر ميامي الأميركي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن اللقاء كان حافلًا بالتحديات، خاصة مع وجود نجوم كبار بحجم ليونيل ميسي، لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس ضمن صفوف الفريق المنافس.

نجاح دفاعي في إيقاف ميسي

وقال ياسر في تصريحات تلفزيونية: “قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم أسماء ثقيلة، وكان من الإيجابي بالنسبة لنا كمدافعين أن نمنع ميسي من التسجيل طوال اللقاء، وهذا في حد ذاته يُعد نجاحًا كبيرًا وخطوة إيجابية لفريقنا”.





تفاصيل المشادة مع ميسي

وكشف ياسر عن تفاصيل المشادة التي جمعته بميسي، موضحًا: “لم أتعمد أبدًا استفزازه أو لفت الأنظار. ما حدث كان نتيجة سقوط زميلي مروان عطية على الأرض، فطالبت لاعبي إنتر ميامي بإخراج الكرة احترامًا لمبدأ اللعب النظيف، لكن رد ميسي لم يكن في محله، ما أدى لحدوث نقاش حاد بيننا”.





احترام متبادل رغم التوتر

وأكد مدافع الأهلي أنه يكن كل الاحترام للنجم الأرجنتيني، قائلًا: “ميسي لاعب كبير وتاريخه لا يُمكن إنكاره، لكن من حقي كلاعب أن أقاتل حتى آخر لحظة من أجل فريقي، وألا أقبل بالخسارة مهما كان اسم المنافس، حتى وإن كان أحد أساطير اللعبة مثل ميسي”.





ختام اللقاء بروح رياضية

وفي ختام حديثه، شدد ياسر إبراهيم على أهمية الروح الرياضية، مؤكدًا أن ما حدث في الملعب لا يقلل من احترامه لأي لاعب، وأن القتال في أرضية الميدان لا يعني بالضرورة وجود خلاف شخصي



