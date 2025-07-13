أبو الدهب: ياسر إبراهيم أفضل مدافع في مصر.. وأتمنى عبد المجيد في الأهلي

أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، هو أفضل مدافع مصري في الوقت الحالي في الدوري المصري.

وقال أبو الدهب في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح على قناة "توك": "ياسر إبراهيم هو أفضل مدافع مصري في الدوري هذا الموسم، ويقدم مستويات عالية للغاية".

وأضاف: "حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، لاعب مميز، وأرى أنه يتطور بسرعة كبيرة، وأتمنى أن يجاور حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم في الأهلي".

وأكمل: "أعتقد أن حسام عبد المجيد يماطل في تجديد عقده مع الزمالك بسبب رغبته في اللعب للنادي الأهلي".

وواصل: "أي لاعب يرتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي فهو لاعب كبير، وأرى أن ياسر إبراهيم أفضل من حسام عبد المجيد في الوقت الحالي".