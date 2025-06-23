كأس العالم للأندية| ياسر إبراهيم يعاني من آلام بالضامة

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي يُعاني من آلام في العضلة الضامة، تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة.

ويخوض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.