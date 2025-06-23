مدرب الأهلي: لم نفقد الأمل في كأس العالم للأندية

أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهم سيخوضوا مواجهة بورتو البرتغالي غدًا من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم داخل المستطيل الأخضر لتحقيق نتيجة جيدة.

وقال ريبييرو إن اللاعبين بذلوا مجهودُا كبيرًا في مواجهتي إنتر ميامي الأمريكي ثم بالميراس البرازيلي، وسوف يواصل الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، مؤكدًا بأن الفرصة ما زالت قائمة من أجل تحقيق نتيجة جيدة والصعود للدور القادم.

وأضاف أن الفريق سيلعب مباراة الغد، من أجل حلم التأهل للدور المقبل، وهذه هي هوية النادي الأهلي الذي لا يفقد الأمل حتى الرمق الأخير. لقد جئنا إلى أمريكا لتحقيق نتائج جيدة.

وأوضح أن المواجهتين السابقتين شهدتا فترات جيدة للفريق، حيث قدم اللاعبون خلالها مستوى جيدًا، ومن الصعب الحديث عن تلك الإيجابيات بسبب عدم تحقيق الفوز.

وتابع:" ملف التأهل لم يُغلق بعد، وغدًا سنكون فريقًا قويًّا وسنسعى بكل قوة للتأهل، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا، ونأمل أن نحقق الفوز، وأنا موجود هنا منذ أسبوعين للتعرف على أسلوب وثقافة اللاعبين، فهم ليسوا راضين عن النتائج الأخيرة، ويعلمون مدى المسئولية التي تقع على عاتقهم".