ياسر إبراهيم : حرارة الجو لا تقلق لاعبي الأهلي والتركيز على الفوز

أكد ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي على تركيز لاعبي الفريق لتحقيق الفوز على بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للاندية.

وأضاف ياسر إبراهيم خلال تصريحاته قبل المباراة : حرارة الجو لا تقلق لاعبي الفريق لأنها على المنافس أيضا وبالتالي التركيز على المباراة ومحاولة تنفيذ تعليمات المدرب لتحقيق الفوز.

تشكيل الأهلي ضد بورتو

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل وجود تريزيجيه والشحات وزيزو في خط الهجوم تحت ووسام أبو علي، حيث يسعى ريبيرو للعب بقوة لحصد الثلاث نقاط بآمال ضعيفة للتأهل لدور القادم من المونديال.

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني وأشرف داري وأحمد بيكهام وكوكا

الوسط : حمدي فتحي محمد علي بن رمضان

تحت المهاجم : الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو

المهاجم : وسام أبوعلي .