مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأم الصفقات الجديدة

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الزمالك بشأن صفقات الفريق الجديدة في موسم الانتقالات الحالي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:صفقات نادي الزمالك حتي الآن شيكو بانزا، المهدي سليمان، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد المعالي، أحمد ربيع.. أقوى صفقة من وجه نظرك؟.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وآدم كايد لمدة 3 مواسم قادمًا من بريدا الهولندي، بجانب تجديد التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.