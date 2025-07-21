مفاجأة بشأن وسام أبو علي في الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة قوية، بشأن بديل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أتمّ اتفاقه مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير: "معلوماتي إن مفيش مهاجم أجنبي جديد في الأهلي بدلا من وسام أبو علي لإن ببساطة هتمشي مين من الأجانب الحاليين؟ وبصراحة أنا شايف جراديشار مهاجم كويس وممكن الأهلي يتعاقد مع مهاجم فلسطيني ويتم قيده محليا".

وأضاف شوبير: "الجديد بقى إن اسم أحمد حسن كوكا مطروح وبقوة للانضمام إلى النادي الأهلي واللاعب ضمن قائمة المهاجمين المرشحين لتعويض وسام أبو علي، وأزيدك من الشعر بيت، اللاعب نفسه ينضم للنادي الأهلي ويرجع من تاني للفريق".

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تجهيز اللاعب وسام أبو علي فيديو اعتذار ووداع للجماهير .

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"وسام يجهز رساله مصوره فيديو للجماهير "وداع واعتذار" عن كل ما حدث خلال الأيام الماضية".



وأضاف :"وسام ابلغ زملائه في الفريق ان اليوم هوا اليوم الأخير له في النادي الأهلي".

تحدث محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، عن أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإصراره على الرحيل من المارد الأحمر.