شوبير يحسم جدل قائمة الأجانب بالأهلي في الموسم الجديد

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول قائمة الأجانب في نادي الأهلي خلال الموسم الجديد، بعد اقتراب رحيل وسام أبو علي.

وقال شوبير خلال عبر برنامجه الاذاعي : في حالة التمسك بالتعاقد مع لاعب أجنبي، لابد أن يتم الاستغناء عن أي من الاعبين الأجانب في القائمة.

وتابع شوبير: استمرار أليو ديانج، وبن شرقي، وبن رمضان، وجراديشار، وأشرف داري، ولكن من يرحل هو رضا سليم.

وأضاف: الأهلي لن يتعاقد مع مهاجم أجنبي في الميركاتو الحالي، خصوصا أن قائمة الفريق تضم جراديشار ومحمد شريف، وعبد الكريم.

علي الجانب الآخر يخوض فريق الأهلى مباراة ودية، اليوم، أمام فريق الملعب التونسى ضمن معسكر الأهلى المقام فى طبرقة بتونس استعدادا للموسم الجديد.



ومن المقرر خوض مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي عبر قناة النادي الأهلي.



وانتظم الأهلي فى المعسكر الخارجى بداية من يوم الجمعة الماضية فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد .

وحرص الجهاز الفنى بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو على الارتفاع بالمعدلات البدنية لكل اللاعبين والتدرب على فترتين صباحية ومسائية.

ويحاول ريبيرو استغلال كافة اللاعبين خلال مباراة اليوم من خلال الدفع بتشكيل فى الشوط الأول وتشكيل أخر فى الشوط الثانى لرؤية كافة اللاعبين والتعرف على مدى الاستجابة لتعليمات الجهاز الفنى