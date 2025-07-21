القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي الودية ضد الملعب التونسي

يخوض فريق الأهلى مباراة ودية، اليوم، أمام فريق الملعب التونسى ضمن معسكر الأهلى المقام فى طبرقة بتونس استعدادا للموسم الجديد.



ومن المقرر خوض مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي عبر قناة النادي الأهلي.



وانتظم الأهلي فى المعسكر الخارجى بداية من يوم الجمعة الماضية فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد .

وحرص الجهاز الفنى بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو على الارتفاع بالمعدلات البدنية لكل اللاعبين والتدرب على فترتين صباحية ومسائية.

ويحاول ريبيرو استغلال كافة اللاعبين خلال مباراة اليوم من خلال الدفع بتشكيل فى الشوط الأول وتشكيل أخر فى الشوط الثانى لرؤية كافة اللاعبين والتعرف على مدى الاستجابة لتعليمات الجهاز الفنى .

ومن المتوقع أن يبدأ ريبيرو المباراة بتشكيل كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الملعب التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد- أحمد رمضان بيكهام- مصطفى العش- محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج- محمد علي بن رمضان- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- أشرف بن شرقي- طاهر محمد طاهر.