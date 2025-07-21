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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب لوهافر الفرنسي ..شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة 'أون سبورت إف إم'، عن مفأجاة  سارة للجماهير بشأن قائمة الأسماء المرشحة بقوة للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شوبير: المهاجم أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر الفرنسي أبدى  رغبة واضحة في ارتداء  الأحمر، وفي احتماليه لإتمام الصفقة في حال الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين.

وفي سياق متصل، يخوض فريق الأهلى مباراة ودية، اليوم، أمام فريق الملعب التونسى ضمن معسكر الأهلى المقام فى طبرقة بتونس استعدادا للموسم الجديد.


ومن المقرر خوض مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي عبر قناة النادي الأهلي.


وانتظم الأهلي فى المعسكر الخارجى بداية من يوم الجمعة الماضية فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد .

وحرص الجهاز الفنى بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو على الارتفاع بالمعدلات البدنية لكل اللاعبين والتدرب على فترتين صباحية ومسائية.

ويحاول ريبيرو استغلال كافة اللاعبين خلال مباراة اليوم من خلال الدفع بتشكيل فى الشوط الأول وتشكيل أخر فى الشوط الثانى لرؤية كافة اللاعبين والتعرف على مدى الاستجابة لتعليمات الجهاز الفنى

شوبير تصريحات شوبير المهاجم أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر الفرنسي صفقات الاهلي

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