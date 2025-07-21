ناقد: الأهلي أشعل سوق الانتقالات مبكرا

أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أن موسم الانتقالات الجاري يختلف كليًا عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي أشعل سوق الانتقالات مبكرًا قبل بطولة كأس العالم للأندية، من خلال إبرام صفقات قوية، مما تسبب في حالة من السخونة غير المعتادة على مستوى الصفقات والأندية المنافسة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النادي الأهلي لا يزال بحاجة إلى تدعيم صفوفه بمهاجم ومدافع، خاصة بعد اقتراب مهاجمه وسام أبو علي من الرحيل رسميًا، موضحًا أن المفاوضات مع أحد الأندية الأمريكية بلغت مراحلها النهائية.

وأفاد بأن النادي الأهلي وافق على العرض الأمريكي المقدم لضم وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيرحل خلال الساعات القليلة المقبلة، وأن قيمة التعاقد زادت بعد رفع اللاعب لقيمة العرض المتفق عليه، معتبرًا أن رحيله جاء أيضًا بسبب حالة التوتر الأخيرة مع الجماهير.

وشدد عصام، على أن النادي الأهلي لم يتنازل عن شروطه المالية، وتمسك بالقيمة المطلوبة في الصفقة، وهو ما تحقق بالفعل، مؤكدًا أن الكلمة النهائية في انتقال وسام أبو علي جاءت وفقًا لرؤية الإدارة.

كما أكد الإعلامي تامر أمين، أن النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي الاستغناء بشكل رسمي، عن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، وذلك بعد العروض التي جاءت للاعب خلال الفتر ة الأخيرة.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن النادي الأهلي اتفق مع نادي كولومبوس الأمريكي، على بيع وسام أبو علي بمقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلا بعض المميزات الأخرى، والتي يصل بها عقد وسام لـ 9 ملايين دولار.



ووجه رسالة لـ إدارة الأهلي قائلا:" أنا قولت لـ إدارة الأهلي إنها تبيع وسام بأي سعر، لأن النادي الأهلي كبير، وأن النادي لا يقف على لاعب".



ولفت إلى أن النادي الأهلي باع وسام بأعلي سعر، وقام تامر أمين بالتصفيق للنادي الأهلي على ما فعله في صفقة وسام أبو علي، وأن الأهلي كسب في وسام 7 أضعاف سعره الذي تعاقد عليه في البداية.

