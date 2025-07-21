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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع في ودية الملعب التونسي

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يخوض فريق الأهلى مباراة ودية، اليوم، أمام فريق الملعب التونسى ضمن معسكر الأهلى المقام فى طبرقة بتونس. وتعد المباراة فرصة لمنح كل اللاعبين فرصة للمشاركة فى تلك المواجهة.


ومن المقرر خوض مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.


وانتظم الأهلي فى المعسكر الخارجى بداية من يوم الجمعة الماضية فى اطار الاستعدادات للموسم الجديد .

وحرص الجهاز الفنى بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو على الارتفاع بالمعدل البدنية لكل اللاعبين والتدرب على فترتين صباحية ومسائية.

ويجاول ريبيرو استغلال كافة اللاعبين خلال مباراة اليوم من خلال الدفع بتشكيل فى الشوط الأول وتشكيل أخر فى الشوط الثانى لرؤية كافة اللاعبين والتعرف على مدى الاستجابة لتعليمات الجهاز الفنى .

ومن المتوقع أن يبدأ ريبيرو المباراة بتشكيل كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الملعب التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: كريم فؤاد- أحمد رمضان بيكهام- مصطفى العش- محمد شكري.
خط الوسط: أليو ديانج- محمد علي بن رمضان- أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- أشرف بن شرقي- طاهر محمد طاهر.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي الدوري المصري الأهلي ضد الملعب التونسي

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