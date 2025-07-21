محمد الشناوي: معسكر الأهلي يسير بشكل جيد ونستعد بقوة للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط ، تصريحات محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال محمد الشناوي: "المعسكر يسير بشكل جيد جدًا، ونحضر بقوة للموسم الجديد.. فأمامنا بطولات كثيرة، نركز في الفترة الحالية على الشق البدني والتكتيكي مع المدرب، لكي نعرف طريقة لعبه ونتعرف على بعض أكثر".



قوة السكواد وتقاليد الأهلي

تحدث الشناوي، عن قوة قائمة الأهلي الحالية، مشددًا على أن وجود أسماء كبيرة في الفريق يعزز من قوته، والجميع يلتزم بنظام النادي ويعمل بروح جماعية لتحقيق الأهداف، مؤكدا أن كل لاعب يعرف دوره ولا يتجاوزه، مما يُعزز من وحدة الفريق ويُساهم في النجاحات.

الضغوط ودور القائد

قال الشناوي، أن الضغوط المحيطة بالفريق كبيرة، خاصة مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الفريق يمتلك لاعبين أصحاب عقلية احترافية، مضيفا أن دوره كقائد لا يقتصر على الملعب فقط، بل يشمل دعم اللاعبين واحتواء أي أمور داخل الفريق، مشيدًا بدور اللاعبين الكبار مثل تريزيجيه والشحات وأفشة في تحفيز الفريق.



الروح الجماعية ودعم النجوم الجدد

وأشار إلى أن الأهلي دائمًا ما يدعم أي لاعب ينضم للفريق من خلال جلسات مستمرة تساعد على التأقلم، مؤكدًا أن الفريق يلعب دائمًا بروح قتالية، سواء في المباريات الرسمية أو الودية.