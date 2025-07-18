مستقبل حراسة الزمالك.. قرار جديد بشأن محمود الشناوي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اخر التطورات عن مستقبل محمود الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وخاض الشناوي عددًا من المباريات خلال الموسم الماضي وقدم مستويات نالت إشادة الجميع، بات مرشحًا للخروج على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الهدف من الإعارة هو منح الحارس فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم، واكتساب المزيد من الخبرات التي تؤهله للعودة بشكل أقوى إلى صفوف الزمالك.

كما شدد على أنه لا توجد أي نية للاستغناء النهائي عن الشناوي، مؤكدًا أن إدارة النادي تعتبره من العناصر الواعدة ومستقبل حراسة المرمى في الزمالك خلال السنوات المقبلة.