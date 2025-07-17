الزمالك يدرس إعارة محمود الشناوي في الصيف

يدرس مسؤولو نادي الزمالك إعارة محمود الشناوي حارس المرمى الصاعد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل منحه فرصة للمشاركة بشكل أكبر خلال الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما تعاقد النادي من قبل مع مهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك أن هناك استقرار على إعارة محمود الشناوي لأي من أندية الدوري، خاصة في ظل وجود اتجاه للتعاقد مع حارس مرمى جديد حال رحيل محمد صبحي حارس الأبيض لنادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب الزمالك في ضم محمد علاء حارس مرمى الجونة إلا أن الطلبات المادية للأخير تعطل حسم الصفقة.