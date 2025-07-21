صفقة سيراميكا كليوباترا .. أرقام كريم نيدفيد مع النادي الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض كريم نيدفيد عدد من التجارب المميزة في بطولة الدوري منذ ظهوره في 2014 رفقة ناشئين النادي الأهلي وبعدها انتقل لحرس الحدود ووادي دجلة وانضم للفريق الأول للأهلي للمرة الأولي في 2016

وبعد 4 سنوات انتقل نيدفيد لنادي مودرن سبورت " فيوتشر" قبل العودة من جديد للأهلي في 2023.

لعب نيدفيد مع النادي الأهلي 94 مباراة سجل 7 أهداف وصنع هدفين ومع مودرن سبورت " فيوتشر" لعب 65 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد ومع وادي دجلة لعب 20 مباراة سجل هدف وصنع مثله ومع حرس الحدود لعب 17 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهم.

في الموسم الماضي أكتفى كريم نيدفيد بالمشاركة في 10 مباريات مع الأهلي بسبب الإصابة التي داهمته وأبعدته عن المشاركة.