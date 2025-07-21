وسام أبو علي السبب.. تامر أمين يصفق لإدارة الأهلي| فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين أن النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي الاستغناء بشكل رسمي، عن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، وذلك بعد العروض التي جاءت للاعب خلال الفتر ة الأخيرة.



وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن النادي الأهلي اتفق مع نادي كولومبوس الأمريكي، على بيع وسام أبو علي بمقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلا بعض المميزات الأخرى، والتي يصل بها عقد وسام لـ 9 ملايين دولار.



ووجه رسالة لـ إدارة الأهلي قائلا:" أنا قولت لـ إدارة الأهلي إنها تبيع وسام بأي سعر، لأن النادي الأهلي كبير، وأن النادي لا يقف على لاعب".



ولفت إلى أن النادي الأهلي باع وسام بأعلي سعر، وقام تامر أمين بالتصفيق للنادي الأهلي على ما فعله في صفقة وسام أبو علي، وأن الأهلي كسب في وسام 7 أضعاف سعره الذي تعاقد عليه في البداية.



وتابع: «أنا دلوقتي بس عرفت وسام لما كان بيجيب جول، كان بيعمل كدة ليه، كان بيحتفل بعد أي هدف يعمل كده ..احتفاله بالإشارة إلى التوقيت فـ الناس قعدت تسأله كتير، قال يعني إن أنا باجي في ميعاد بس أنا طول الوقت مش فاهم».

وأوضح أن « أنا فهمتها دلوقتي بعد هذا السلوك اللي عمله وسام ومحاولة الرحيل واللحاق بالدوري الأمريكي بأي شكل حتى لو من الباب الصغير، عرفت دلوقتي إن الحركة دي معناها أنا مستعجل أنا ماشي متعطلونيش أنا عندي ميعاد، متعطولنيش يا دوب تحلية بضاعة، عندي ميعاد مع الباسبور الأمريكي».