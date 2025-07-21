الشناوي: كل لاعب في الأهلي يعرف دوره ولا يتجاوزه

أكد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، أن الموسم المقبل سيشهد تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن انطلاق الدوري في أغسطس وتحديد مواعيد التوقف ونهاية الموسم يمنح الجهاز الفني فرصة مثالية لتنظيم العمل وتحديد فترات الراحة والتأهيل.

وأضاف أن صعوبة المنافسة ستزداد بعد تدعيم أغلب الفرق، لكن الأهلي مستعد بالتحضير الجيد والاحترام الكامل لكل المنافسين.





قوة السكواد وتقاليد الأهلي

تحدث الشناوي عن قوة قائمة الأهلي الحالية، مشددًا على أن وجود أسماء كبيرة في الفريق يعزز من قوته، والجميع يلتزم بنظام النادي ويعمل بروح جماعية لتحقيق الأهداف. وأكد أن كل لاعب يعرف دوره ولا يتجاوزه، مما يُعزز من وحدة الفريق ويُساهم في النجاحات.





الضغوط ودور القائد

أوضح الشناوي أن الضغوط المحيطة بالفريق كبيرة، خاصة مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الفريق يمتلك لاعبين أصحاب عقلية احترافية. وأضاف أن دوره كقائد لا يقتصر على الملعب فقط، بل يشمل دعم اللاعبين واحتواء أي أمور داخل الفريق، مشيدًا بدور اللاعبين الكبار مثل تريزيجيه والشحات وأفشة في تحفيز الفريق.





الروح الجماعية ودعم النجوم الجدد

وأشار إلى أن الأهلي دائمًا ما يدعم أي لاعب ينضم للفريق من خلال جلسات مستمرة تساعد على التأقلم، مؤكدًا أن الفريق يلعب دائمًا بروح قتالية، سواء في المباريات الرسمية أو الودية.





رسالة للجماهير

اختتم الشناوي تصريحاته برسالة لجماهير الأهلي، دعاهم فيها لمساندة الفريق، خاصة اللاعبين الجدد والشباب، مؤكدًا أن الجميع في الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل حصد البطولات وإسعاد الجماهير، مضيفًا: “أنتم دائمًا السند، وسنظل على العهد معًا”.



