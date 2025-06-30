شوبير يكشف حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل حارس الاهلي محمد الشناوي بعد الخروج من كأس العالم للأندية 2025.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامج المذاع عبر إذاعة "أون سبورت اف ام": الأهلي لا يفكر نهائيا في الاستغناء عن خدمات محمد الشناوي، مؤكدا عدم وجود أي عروض رسمية لرحيله خلال الميركاتو الجاري".

وأضاف شوبير: "لا توجد أي عروض وصلت إلى الأهلي بشأن محمد الشناوي، والنادي لا يخطط للاستغناء عنه في الوقت الحالي".

وتابع شوبير: "نفس الأمر ينطبق على المغربي أشرف داري، حيث لا توجد نية لدى الأهلي لرحيله هذا الصيف، والإدارة متمسكة ببقائه ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد".